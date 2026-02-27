Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 16:21 | Обновлено 27 февраля 2026, 16:43
Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»

Нагорняк не в лучшем настроении после матча УПЛ

Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»
ФК Эпицентр

Наставник Эпицентра Сергей Нагорняк прокомментировал поражение 0:4 в матче чемпионата Украины против Динамо.

«Позитив после матча? Ну, какой позитив: хорошо, что четыре пропустили. Мы просто устали, хотя даже после второго гола не остановились и старались. Преследуют индивидуальные ошибки: там не добежал, там упал, там разыграл. До гола у Динамо не было моментов, однако пенальти этот».

«А начало второго тайма просто катастрофическое, уже все было решено. Я им объясняю, куда можно, а куда нельзя отдавать, но... Беру вину на себя, не достучался до кого-то».

«Хочу сказать, что в следующем матче вы увидите другую команду. Я такого больше не допущу», – сказал Нагорняк.

Команда в таблице УПЛ идет на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

По теме:
Хавбек Динамо высказался о возвращении в сборную Украины: «Решаю не я»
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Эпицентр
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
vruthiy-112
Ну як так Сергію, як так.???!!! Висновки де.??? 
Ответить
+1
u6464u
як зрозуміти слова Нагорняка ,вже все було вирішено, схоже на те .
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Не достукався до когось, знизу стукає перша ліга.
Ответить
-1
