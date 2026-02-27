Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»

Наставник Эпицентра Сергей Нагорняк прокомментировал поражение 0:4 в матче чемпионата Украины против Динамо.

«Позитив после матча? Ну, какой позитив: хорошо, что четыре пропустили. Мы просто устали, хотя даже после второго гола не остановились и старались. Преследуют индивидуальные ошибки: там не добежал, там упал, там разыграл. До гола у Динамо не было моментов, однако пенальти этот».

«А начало второго тайма просто катастрофическое, уже все было решено. Я им объясняю, куда можно, а куда нельзя отдавать, но... Беру вину на себя, не достучался до кого-то».

«Хочу сказать, что в следующем матче вы увидите другую команду. Я такого больше не допущу», – сказал Нагорняк.

Команда в таблице УПЛ идет на 14-й позиции в зоне переходных матчей.