Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Эпицентр

27 фервлаля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В заявку на игру попал звездный вингер киевлян Андрей Ярмоленко.

Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова. Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Эпицентр: