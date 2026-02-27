Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Эпицентр

Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 13:00 по киевскому времени

Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Эпицентр
ФК Динамо Киев

27 фервлаля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В заявку на игру попал звездный вингер киевлян Андрей Ярмоленко.

Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова. Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Эпицентр:

