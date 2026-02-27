Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Динамо – Эпицентр
Матч 18-го тура УПЛ состоится 27 февраля в 13:00 по киевскому времени
27 фервлаля в 13:00 по киевскому времени начнется матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Эпицентр».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
В заявку на игру попал звездный вингер киевлян Андрей Ярмоленко.
Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова. Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Эпицентр:
