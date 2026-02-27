Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридцы с момента введения данной стадии турнира не пропустили ее ни разу

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою уникальную серию участия на данной стадии турнира.

«Сливочные» сыграют в 23-й раз подряд в 1/8 финала (100%).

Никакая другая команда не может похвастаться таким достижением.

Бавария сыграет в 22-й раз на данной стадии (из 23 возможных), Барселона – в 20-й.

Клубы с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов, в которых участвовали в 1/8 финала

  • 23 – Реал (100%)
  • 22 – Бавария (96%)
  • 20 – Барселона (87%)
  • 18 – Челси (78%)
  • 17 – Арсенал (74%)
  • 14 – Порту (61%)
  • 14 – ПСЖ (61%)
  • 13 – Ювентус (57%)
  • 13 – Ливерпуль (57%)
  • 12 – Атлетико (52%)

В скобках – процент участия в 1/8 финала ЛЧ, начиная с сезона 2003/04, когда была введена данная стадия

По теме:
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига чемпионов Реал Мадрид статистика Бавария Барселона Челси Арсенал Лондон Порту ПСЖ Ювентус Ливерпуль Атлетико Мадрид
Сергей Турчак Источник: Instagram
