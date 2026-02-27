Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский Реал, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою уникальную серию участия на данной стадии турнира.

«Сливочные» сыграют в 23-й раз подряд в 1/8 финала (100%).

Никакая другая команда не может похвастаться таким достижением.

Бавария сыграет в 22-й раз на данной стадии (из 23 возможных), Барселона – в 20-й.

Клубы с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов, в которых участвовали в 1/8 финала

23 – Реал (100%)

22 – Бавария (96%)

20 – Барселона (87%)

18 – Челси (78%)

17 – Арсенал (74%)

14 – Порту (61%)

14 – ПСЖ (61%)

13 – Ювентус (57%)

13 – Ливерпуль (57%)

12 – Атлетико (52%)

В скобках – процент участия в 1/8 финала ЛЧ, начиная с сезона 2003/04, когда была введена данная стадия