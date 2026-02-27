Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов
Мадридцы с момента введения данной стадии турнира не пропустили ее ни разу
Мадридский Реал, выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов, продолжил свою уникальную серию участия на данной стадии турнира.
«Сливочные» сыграют в 23-й раз подряд в 1/8 финала (100%).
Никакая другая команда не может похвастаться таким достижением.
Бавария сыграет в 22-й раз на данной стадии (из 23 возможных), Барселона – в 20-й.
Клубы с наибольшим количеством сезонов Лиги чемпионов, в которых участвовали в 1/8 финала
- 23 – Реал (100%)
- 22 – Бавария (96%)
- 20 – Барселона (87%)
- 18 – Челси (78%)
- 17 – Арсенал (74%)
- 14 – Порту (61%)
- 14 – ПСЖ (61%)
- 13 – Ювентус (57%)
- 13 – Ливерпуль (57%)
- 12 – Атлетико (52%)
В скобках – процент участия в 1/8 финала ЛЧ, начиная с сезона 2003/04, когда была введена данная стадия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию
Сеск Фабрегас может стать тренером «Интера»