В Шахтере лаконично обратились к защитнику сборной Украины

Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила защитника национальной сборной Украины Валерия Бондаря, который сегодня, 27 февраля, отмечает свое 27-летие.

«Валерию Бондарю – 27! Поздравляем нашего защитника с днем ​​рождения», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Валерий Бондарь провел 31 матч за Шахтер, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.