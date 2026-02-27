Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 11:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 11:40
В Шахтере лаконично обратились к защитнику сборной Украины
Валерий Бондарь празднует День рождения
27 февраля 2026, 11:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 11:40
Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила защитника национальной сборной Украины Валерия Бондаря, который сегодня, 27 февраля, отмечает свое 27-летие.
«Валерию Бондарю – 27! Поздравляем нашего защитника с днем рождения», – лаконично говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Валерий Бондарь провел 31 матч за Шахтер, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
