Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 11:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 11:40
В Шахтере лаконично обратились к защитнику сборной Украины

Валерий Бондарь празднует День рождения

В Шахтере лаконично обратились к защитнику сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Пресс-служба донецкого Шахтера поздравила защитника национальной сборной Украины Валерия Бондаря, который сегодня, 27 февраля, отмечает свое 27-летие.

«Валерию Бондарю – 27! Поздравляем нашего защитника с днем ​​рождения», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Валерий Бондарь провел 31 матч за Шахтер, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

день рождения Валерий Бондарь Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
