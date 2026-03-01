Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 00:03 |
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину

Кристина Раевская-Ротань встретилась с Галкиным

Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Getty Images/Global Images Украина. Руслан Ротань и Кристина Раевская-Ротань

Кристина Раевская-Ротань, жена бывшего футболиста сборной Украины и наставника житомирского «Полесья» Руслана Ротаня, посетила выступление российского шоумена Максима Галкина.

Она поделилась совместным фото с артистом после мероприятия. Стоит отметить, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой публично осуждают войну и проживают за пределами России.

Ранее сообщалось, что тренер «Полесья» Руслан Ротань считает, что боксер Александр Усик не просто так находится в житомирской команде и даже выходит на поле.

Руслан Ротань lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
