Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину

Кристина Раевская-Ротань, жена бывшего футболиста сборной Украины и наставника житомирского «Полесья» Руслана Ротаня, посетила выступление российского шоумена Максима Галкина.

Она поделилась совместным фото с артистом после мероприятия. Стоит отметить, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой публично осуждают войну и проживают за пределами России.

Ранее сообщалось, что тренер «Полесья» Руслан Ротань считает, что боксер Александр Усик не просто так находится в житомирской команде и даже выходит на поле.