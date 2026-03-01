Украина. Премьер лига01 марта 2026, 00:03 |
Жена Руслана Ротаня составила компанию известному россиянину
Кристина Раевская-Ротань встретилась с Галкиным
01 марта 2026, 00:03 |
Кристина Раевская-Ротань, жена бывшего футболиста сборной Украины и наставника житомирского «Полесья» Руслана Ротаня, посетила выступление российского шоумена Максима Галкина.
Она поделилась совместным фото с артистом после мероприятия. Стоит отметить, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой публично осуждают войну и проживают за пределами России.
Ранее сообщалось, что тренер «Полесья» Руслан Ротань считает, что боксер Александр Усик не просто так находится в житомирской команде и даже выходит на поле.
