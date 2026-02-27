Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах

Защитник Эвертона Виталий Миколенко продолжает лидировать среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранных минут в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко 1971 минута в АПЛ.

Совсем чуть-чуть отстает от игрока Эвертона полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1926 минут в Премьер-лиге.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1749 минут в Серии А.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)