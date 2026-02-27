Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Вспомним украинских футболистов по топ-5 чемпионатам по количеству сыгранных минут в сезоне 2025/26
Защитник Эвертона Виталий Миколенко продолжает лидировать среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранных минут в сезоне 2025/26.
В активе Миколенко 1971 минута в АПЛ.
Совсем чуть-чуть отстает от игрока Эвертона полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1926 минут в Премьер-лиге.
Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1749 минут в Серии А.
Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)
- 1971 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 1926 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1749 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1640 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1487 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1486 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 41 – Роман Яремчук (Лион)
