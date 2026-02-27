Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах
Миколенко – лидер сезона среди украинцев по игровому времени в топ-5 лигах

Вспомним украинских футболистов по топ-5 чемпионатам по количеству сыгранных минут в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона Виталий Миколенко продолжает лидировать среди украинцев в топ-5 европейских чемпионатах по количеству сыгранных минут в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко 1971 минута в АПЛ.

Совсем чуть-чуть отстает от игрока Эвертона полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1926 минут в Премьер-лиге.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1749 минут в Серии А.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)

  • 1971 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 1926 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1749 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1640 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1487 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1486 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 384 – Артем Довбик (Рома)
  • 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
  • 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 41 – Роман Яремчук (Лион)
статистика Английская Премьер-лига Ла Лига Серия A Лига 1 (Франция) Виталий Миколенко Артем Довбик Руслан Малиновский Егор Ярмолюк Владислав Ванат Виктор Цыганков Илья Забарный Александр Зинченко Владислав Крапивцов Роман Яремчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
