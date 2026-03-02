Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Испания
02 марта 2026, 18:19 | Обновлено 02 марта 2026, 18:26
Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца

Игрок счастлив в Жироне

Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

По мнению известного испанского ресурса AS, украинский хавбек Виктор Цыганков стал самым важным активом Жироны.

Игрок «оставил позади травмы и нашел свою лучшую форму».

Сообщается, что Жирона за последние трансферные окна регулярно получала предложения по игроку, но сам Цыганков принимал решение остаться. Футболист счастлив в Испании и всем доволен.

До конца нынешнего чемпионата руководство Жироны планирует сделать Виктору предложение о новом контракте. Текущий договор истекает в 2027 году.

Цыганков с 5 голами и 2 ассистами еще в этом сезоне может перебить свои лучшие показатели в испанской команде (8 голов и 7 результативных передач).

Виктор Цыганков Жирона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
lehach_08
молодець, виявився розумнішим за Довбика...., класна країна, класний чемпіонат...грай да кайфуй.
