Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Игрок счастлив в Жироне
По мнению известного испанского ресурса AS, украинский хавбек Виктор Цыганков стал самым важным активом Жироны.
Игрок «оставил позади травмы и нашел свою лучшую форму».
Сообщается, что Жирона за последние трансферные окна регулярно получала предложения по игроку, но сам Цыганков принимал решение остаться. Футболист счастлив в Испании и всем доволен.
До конца нынешнего чемпионата руководство Жироны планирует сделать Виктору предложение о новом контракте. Текущий договор истекает в 2027 году.
Цыганков с 5 голами и 2 ассистами еще в этом сезоне может перебить свои лучшие показатели в испанской команде (8 голов и 7 результативных передач).
