  4. Безумный матч Неймара. Сантос минимально обыграл Васко да Гама
Чемпионат Бразилии
Сантос
27.02.2026 00:00 – FT 2 : 1
Васко да Гама
Бразилия
27 февраля 2026, 09:59 | Обновлено 27 февраля 2026, 10:04
414
0

Безумный матч Неймара. Сантос минимально обыграл Васко да Гама

Звездный бразилец оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Сантос дома обыграл Васко да Гама (2:1) в матче 4-го тура бразильской Серии А, а звездный вингер Неймар стал главным героем встречи, оформив дубль.

Счет удалось открыть на 25 минуте, когда Ней получил передачу от Мойсеса и ударом в касание попал в дальний угол – 1:0. На перерыв команды ушли при ничейном счете – Кауан Барриос точным ударом из пределов штрафной восстановил статус-кво, забив на 43 минуте.

Все решилось во втором тайме – Неймар воспользовался провалом защитников, подхватил мяч почти в центре поля, протащил его в штрафную и забросил голкиперу «за шиворот» – 2:1.

Чемпионат Бразилии, 27 февраля.

Сантос – Васко да Гама – 2:1

Голы: Неймар, 25, 61 – Кауан Барриос, 43

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Баррос (Васко да Гама), асcист Андрес Гомес.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Moises Vieira.
По теме:
Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже
Легенда Шахтера планирует завершить карьеру
Карпаты нашли замену Федору в Бразилии. Львовянам интересен Матеус Изеппе
Неймар Васко да Гама Сантос чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
