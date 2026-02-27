Безумный матч Неймара. Сантос минимально обыграл Васко да Гама
Звездный бразилец оформил дубль
Сантос дома обыграл Васко да Гама (2:1) в матче 4-го тура бразильской Серии А, а звездный вингер Неймар стал главным героем встречи, оформив дубль.
Счет удалось открыть на 25 минуте, когда Ней получил передачу от Мойсеса и ударом в касание попал в дальний угол – 1:0. На перерыв команды ушли при ничейном счете – Кауан Барриос точным ударом из пределов штрафной восстановил статус-кво, забив на 43 минуте.
Все решилось во втором тайме – Неймар воспользовался провалом защитников, подхватил мяч почти в центре поля, протащил его в штрафную и забросил голкиперу «за шиворот» – 2:1.
Чемпионат Бразилии, 27 февраля.
Сантос – Васко да Гама – 2:1
Голы: Неймар, 25, 61 – Кауан Барриос, 43
События матча
