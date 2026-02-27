Безумный матч Неймара. Сантос минимально обыграл Васко да Гама

Сантос дома обыграл Васко да Гама (2:1) в матче 4-го тура бразильской Серии А, а звездный вингер Неймар стал главным героем встречи, оформив дубль.

Счет удалось открыть на 25 минуте, когда Ней получил передачу от Мойсеса и ударом в касание попал в дальний угол – 1:0. На перерыв команды ушли при ничейном счете – Кауан Барриос точным ударом из пределов штрафной восстановил статус-кво, забив на 43 минуте.

Все решилось во втором тайме – Неймар воспользовался провалом защитников, подхватил мяч почти в центре поля, протащил его в штрафную и забросил голкиперу «за шиворот» – 2:1.

Чемпионат Бразилии, 27 февраля.

Сантос – Васко да Гама – 2:1

Голы: Неймар, 25, 61 – Кауан Барриос, 43