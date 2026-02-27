Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перебрался в чемпионат Польши
Польша
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра перебрался в чемпионат Польши

Ярослав Терехов будет выступать в ФК Авия Свидник

Instagram. Ярослав Терехов

Украинский защитник Ярослав Терехов нашел себе новую команду. Украинский футболист стал игроком Авии Свидник, выступающей в третьей лиге Польши. Об этом пишет клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне украинский защитник провел в казахстанском Улитау, в котором сыграл в 23 матчах и отметился одной результативной передачей.

Ярослав является воспитанником Днепра и Черноморца. Также Терехов выступал за ВПК-Агро, Никополь, Энергию, латвийский Спартакс и молдавский Милсами.

Авия Свидник занимает первое место в турнирной таблице третьей лиги Польши и претендует на повышение в классе. В их наследии 40 баллов после 19 сыгранных туров.

Ярослав Терехов чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
