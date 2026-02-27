Флик оценил шансы Барселоны отыграться после поражения 0:4 от Атлетико

Тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал перспективы своей команды в ответном поединке 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». Сине-гранатовым необходимо отыграть дефицит в четыре гола после поражения в первой встрече (0:4).

«Ликвидировать разрыв в четыре мяча и пробиться в финал турнира второй раз кряду – задача непростая, однако выполнимая. Ключевой фактор – вера в собственные силы.

Мы обладаем потенциалом, чтобы совершить камбэк, если будем предельно самоотверженны на протяжении всех 90 минут и дольше. Важно сражаться за цвета клуба и наших фанатов, чья энергия на трибунах станет решающей.

Выход в финал стал бы для нас чем-то вроде мечты. Именно поэтому фактор «Камп Ноу» играет огромную роль. Мы обязаны предпринять попытку отыграться, ведь в родных стенах возможно все.

Синергия между игроками и болельщиками создает фантастическую атмосферу, которая крайне необходима нам 3 марта. Мы призываем их прийти на стадион и насладиться этим моментом. Единство – залог успеха», – цитирует немецкого специалиста Mundo Deportivo.