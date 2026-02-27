Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик оценил шансы Барселоны отыграться после поражения 0:4 от Атлетико
Испания
27 февраля 2026, 05:13 | Обновлено 27 февраля 2026, 05:14
180
0

Флик оценил шансы Барселоны отыграться после поражения 0:4 от Атлетико

Тренер Барсы проанализировал перспективы своей команды в поединке 1/2 финала Кубка Испании

27 февраля 2026, 05:13 | Обновлено 27 февраля 2026, 05:14
180
0
Флик оценил шансы Барселоны отыграться после поражения 0:4 от Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик проанализировал перспективы своей команды в ответном поединке 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». Сине-гранатовым необходимо отыграть дефицит в четыре гола после поражения в первой встрече (0:4).

«Ликвидировать разрыв в четыре мяча и пробиться в финал турнира второй раз кряду – задача непростая, однако выполнимая. Ключевой фактор – вера в собственные силы.

Мы обладаем потенциалом, чтобы совершить камбэк, если будем предельно самоотверженны на протяжении всех 90 минут и дольше. Важно сражаться за цвета клуба и наших фанатов, чья энергия на трибунах станет решающей.

Выход в финал стал бы для нас чем-то вроде мечты. Именно поэтому фактор «Камп Ноу» играет огромную роль. Мы обязаны предпринять попытку отыграться, ведь в родных стенах возможно все.

Синергия между игроками и болельщиками создает фантастическую атмосферу, которая крайне необходима нам 3 марта. Мы призываем их прийти на стадион и насладиться этим моментом. Единство – залог успеха», – цитирует немецкого специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» является действующим обладателем трофея. В финальном матче предыдущего сезона каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:2 в дополнительное время.

По теме:
100 матчей в Барселоне: Флик раскрыл, что его больше всего поразило в клубе
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Ханс-Дитер Флик Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Футбол | 27 февраля 2026, 02:43 0
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026

Руководство Манчестер Юнайтед изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса

Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26 февраля 2026, 19:00 5
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций

Вечером 26 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Футбол | 26.02.2026, 22:35
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Футбол | 26.02.2026, 04:14
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем