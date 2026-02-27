100 матчей в Барселоне: Флик раскрыл, что его больше всего поразило в клубе

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в связи с приближающимся юбилеем – 100 матчей на посту главного тренера каталонцев.

Предстоящая 28 февраля игра против «Вильярреала» станет для немецкого тренера сотой во главе команды.

«Обычно я не придаю значения статистике, так как не слежу за цифрами, но преодолеть отметку в 100 матчей с «Барселоной» – это нечто невероятное. Как я уже неоднократно подчеркивал, работа здесь – воплощение моей мечты.

Это колоссальная ответственность, но я искренне ценю ту поддержку, которую ощущаю от клуба, футболистов и жителей города... Это потрясающий опыт, и я по-настоящему счастлив. Для меня огромная честь представлять этот великий клуб.

«Барса» оказала на меня серьезное влияние. Такой опыт необходимо прочувствовать лично. За мою долгую тренерскую карьеру, включая годы работы ассистентом, каждый новый этап менял меня, но этот – особенный.

Больше всего меня впечатлило то, что с самого первого дня я почувствовал себя частью большой семьи. Каждый сотрудник здесь отдает работе всю душу.

У меня подобрался фантастический коллектив. Недавно супруга напомнила мне мои же слова: в самом начале я признался ей, что наслаждаюсь каждым днем, ведь у нас молодая команда, стремящаяся к постоянному росту...

При этом важно осознавать, что такое «Барса». Это уникальная самобытность и неповторимый стиль. Президент с первой нашей встречи объяснил, что здесь важен не только результат, но и эстетика игры.

Мы с тренерским штабом всегда помним об этом. В таком клубе, как «Барса», победа обязательна», – отметил Флик в общении с клубной пресс-службой.