Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 матчей в Барселоне: Флик раскрыл, что его больше всего поразило в клубе
Испания
27 февраля 2026, 03:46 | Обновлено 27 февраля 2026, 03:47
46
0

100 матчей в Барселоне: Флик раскрыл, что его больше всего поразило в клубе

Наставник Барсы поделился эмоциями в связи с приближающимся юбилеем

27 февраля 2026, 03:46 | Обновлено 27 февраля 2026, 03:47
46
0
100 матчей в Барселоне: Флик раскрыл, что его больше всего поразило в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в связи с приближающимся юбилеем – 100 матчей на посту главного тренера каталонцев.

Предстоящая 28 февраля игра против «Вильярреала» станет для немецкого тренера сотой во главе команды.

«Обычно я не придаю значения статистике, так как не слежу за цифрами, но преодолеть отметку в 100 матчей с «Барселоной» – это нечто невероятное. Как я уже неоднократно подчеркивал, работа здесь – воплощение моей мечты.

Это колоссальная ответственность, но я искренне ценю ту поддержку, которую ощущаю от клуба, футболистов и жителей города... Это потрясающий опыт, и я по-настоящему счастлив. Для меня огромная честь представлять этот великий клуб.

«Барса» оказала на меня серьезное влияние. Такой опыт необходимо прочувствовать лично. За мою долгую тренерскую карьеру, включая годы работы ассистентом, каждый новый этап менял меня, но этот – особенный.

Больше всего меня впечатлило то, что с самого первого дня я почувствовал себя частью большой семьи. Каждый сотрудник здесь отдает работе всю душу.

У меня подобрался фантастический коллектив. Недавно супруга напомнила мне мои же слова: в самом начале я признался ей, что наслаждаюсь каждым днем, ведь у нас молодая команда, стремящаяся к постоянному росту...

При этом важно осознавать, что такое «Барса». Это уникальная самобытность и неповторимый стиль. Президент с первой нашей встречи объяснил, что здесь важен не только результат, но и эстетика игры.

Мы с тренерским штабом всегда помним об этом. В таком клубе, как «Барса», победа обязательна», – отметил Флик в общении с клубной пресс-службой.

По теме:
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
За оскорбление в адрес Килиана Мбаппе фанату грозит тюрьма
Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами
Барселона Ханс-Дитер Флик Вильярреал чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Футбол | 26 февраля 2026, 04:14 1
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой

Камеры зафиксировали фаната мадридцев с нацистским поздравлением

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 25
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Футбол | 26.02.2026, 21:40
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Лига конференций. Обидчик Динамо стал возможным соперником Шахтера
Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором
Футбол | 27.02.2026, 03:30
Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором
Игрок Бенфики передумал обмениваться футболкой с Винисиусом Жуниором
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49 1
Олимпийские игры
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем