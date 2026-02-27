Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Стоимость футболистов Челси достигла отметки в 1,75 млрд евро
Лондонский «Челси» установил исторический рекорд, собрав самый дорогостоящий состав к завершению 2025 финансового года.
Клуб продемонстрировал беспрецедентные затраты на формирование команды. По сведениям УЕФА, общая сумма трансферных вложений в футболистов, числившихся в составе лондонцев на конец указанного периода, достигла 1,75 млрд евро. На данный момент это самый высокий показатель в истории футбола.
Ниже представлен список из 20 клубов с наибольшими трансферными затратами на состав по состоянию на конец финансового года:
- «Челси» – 1,75 млрд евро.
- «Манчестер Сити» – 1,58 млрд.
- «Манчестер Юнайтед» – 1,31 млрд.
- «Арсенал» – 1,10 млрд.
- «Реал» – 1,07 млрд.
- «Ливерпуль» – 960 млн.
- «ПСЖ» – 864 млн.
- «Тоттенхэм» – 829 млн.
- «Ньюкасл» – 665 млн.
- «Ювентус» – 659 млн.
- «Астон Вилла» – 643 млн.
- «Бавария» – 573 млн.
- «Наполи» – 515 млн.
- «Байер» – 476 млн.
- «Милан» – 464 млн.
- «Барселона» – 462 млн.
- «Атлетико» – 452 млн.
- «Боруссия» – 441 млн.
- «Интер» – 412 млн.
- «Кристал Пэлас» – 378 млн.
