Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Англия
27 февраля 2026, 03:07 | Обновлено 27 февраля 2026, 03:10
69
0

Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола

Стоимость футболистов Челси достигла отметки в 1,75 млрд евро

27 февраля 2026, 03:07 | Обновлено 27 февраля 2026, 03:10
69
0
Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» установил исторический рекорд, собрав самый дорогостоящий состав к завершению 2025 финансового года.

Клуб продемонстрировал беспрецедентные затраты на формирование команды. По сведениям УЕФА, общая сумма трансферных вложений в футболистов, числившихся в составе лондонцев на конец указанного периода, достигла 1,75 млрд евро. На данный момент это самый высокий показатель в истории футбола.

Ниже представлен список из 20 клубов с наибольшими трансферными затратами на состав по состоянию на конец финансового года:

  1. «Челси» – 1,75 млрд евро.
  2. «Манчестер Сити» – 1,58 млрд.
  3. «Манчестер Юнайтед» – 1,31 млрд.
  4. «Арсенал» – 1,10 млрд.
  5. «Реал» – 1,07 млрд.
  6. «Ливерпуль» – 960 млн.
  7. «ПСЖ» – 864 млн.
  8. «Тоттенхэм» – 829 млн.
  9. «Ньюкасл» – 665 млн.
  10. «Ювентус» – 659 млн.
  11. «Астон Вилла» – 643 млн.
  12. «Бавария» – 573 млн.
  13. «Наполи» – 515 млн.
  14. «Байер» – 476 млн.
  15. «Милан» – 464 млн.
  16. «Барселона» – 462 млн.
  17. «Атлетико» – 452 млн.
  18. «Боруссия» – 441 млн.
  19. «Интер» – 412 млн.
  20. «Кристал Пэлас» – 378 млн.
По теме:
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Многомиллионный новичок Ливерпуля может покинуть клуб уже летом
За оскорбление в адрес Килиана Мбаппе фанату грозит тюрьма
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсенал Лондон Реал Мадрид Барселона Ювентус Наполи Бавария ПСЖ Атлетико Мадрид Интер Милан
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 26 февраля 2026, 08:00 11
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории

Каталонцы рассматривают подписание Сперцяна

Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26 февраля 2026, 19:00 5
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций

Вечером 26 февраля будет сыграно 8 матчей третьего по силе еврокубка

Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Другие виды | 26.02.2026, 22:30
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26.02.2026, 07:23
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 27.02.2026, 00:43
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены все участники 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
25.02.2026, 14:27 39
Олимпийские игры
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем