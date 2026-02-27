Назван клуб с самым дорогим составом в истории футбола

Лондонский «Челси» установил исторический рекорд, собрав самый дорогостоящий состав к завершению 2025 финансового года.

Клуб продемонстрировал беспрецедентные затраты на формирование команды. По сведениям УЕФА, общая сумма трансферных вложений в футболистов, числившихся в составе лондонцев на конец указанного периода, достигла 1,75 млрд евро. На данный момент это самый высокий показатель в истории футбола.

Ниже представлен список из 20 клубов с наибольшими трансферными затратами на состав по состоянию на конец финансового года:

«Челси» – 1,75 млрд евро. «Манчестер Сити» – 1,58 млрд. «Манчестер Юнайтед» – 1,31 млрд. «Арсенал» – 1,10 млрд. «Реал» – 1,07 млрд. «Ливерпуль» – 960 млн. «ПСЖ» – 864 млн. «Тоттенхэм» – 829 млн. «Ньюкасл» – 665 млн. «Ювентус» – 659 млн. «Астон Вилла» – 643 млн. «Бавария» – 573 млн. «Наполи» – 515 млн. «Байер» – 476 млн. «Милан» – 464 млн. «Барселона» – 462 млн. «Атлетико» – 452 млн. «Боруссия» – 441 млн. «Интер» – 412 млн. «Кристал Пэлас» – 378 млн.