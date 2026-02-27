Реал шокировал футбольный мир двумя финансовыми рекордами

«Реал» установил два исторических рекорда в 2025 финансовом году.

Общий объем коммерческих поступлений мадридцев достиг 568 млн евро. Это первый клуб в мире, сумевший преодолеть отметку в 500 млн. Интересно, что «Барселоне» не хватило лишь одного миллиона до этого рубежа – ее показатель составил 499 млн.

В десятку лидеров по коммерции также вошли «Манчестер Сити» (426 млн), «Бавария» (402), «Манчестер Юнайтед» (384), «Ливерпуль» (382), «ПСЖ» (349), «Арсенал» (313), «Тоттенхэм» (298) и «Боруссия» (237).

Кроме того, мадридский клуб стал первым в истории, чей доход от проведения матчей превысил 200 млн евро. Выручка от реализации билетов составила 222 млн.

В топ–10 по этому показателю в 2025 финансовом году также значатся «Арсенал» (183 млн), «ПСЖ» (175), «Манчестер Юнайтед» (155), «Тоттенхэм» (150), «Барселона» (150), «Бавария» (147), «Ливерпуль» (138), «Челси» (105) и «Интер» (93).