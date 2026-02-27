Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Бранн – 1:0. Воспользовались удалением. Видео гола и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Болонья
26.02.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 0
Бранн
Лига Европы
27 февраля 2026, 04:52 | Обновлено 27 февраля 2026, 07:00
49
0

Смотрите видеообзор поединка Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между итальянской «Болоньей» и норвежским «Бранном».

Встреча прошла на стадионе Стадио Ренато Далл'Ара в Болонье и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Болоньи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Бранн» остался в меньшинстве на 37-й минуте, чем «Болонья» воспользовалась на 56-й и выиграла матч.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля
Болонья – Бранн – 1:0 (первый матч – 1:0)
Гол: Мариу, 56
Удаление: Серенсен, 37

Видеообзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Мариу (Болонья).
37’
Якоб Соренсен (Бранн) получает красную карточку.
Болонья Бранн Жоау Мариу Лига Европы видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
