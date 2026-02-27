26 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2025/26 между итальянской «Болоньей» и норвежским «Бранном».

Встреча прошла на стадионе Стадио Ренато Далл'Ара в Болонье и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Болоньи».

«Бранн» остался в меньшинстве на 37-й минуте, чем «Болонья» воспользовалась на 56-й и выиграла матч.

Лига Европы 2025/26. 1/16 финала, ответный матч, 26 февраля

Болонья – Бранн – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Мариу, 56

Удаление: Серенсен, 37

Видеообзор матча