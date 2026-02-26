Девушка Винисиуса поцеловала другого в эфире – реакция игрока удивила
Винисиус отреагировал одним символом
В соцсетях активно обсуждают видео с участием девушки звезды «Реала» Винисиуса Жуниора – Вирджинии Фонсеки.
Во время телевизионного шоу популярная инфлюенсер поцеловала известного ведущего прямо в студии. Момент быстро разлетелся по сети и вызвал бурную реакцию фанатов.
Интересно, что сам Винисиус отреагировал на публикацию спокойно – бразилец оставил под видео комментарий с сердечком.
Напомним, что в последнее время игрок находится в центре внимания не только из-за выступлений за мадридский «Реал», но и из-за личной жизни.
🚨 𝗡𝗘𝗪: It has been shared on social media that Vinicius Jr.'s girlfriend Virginia kissed another man on a TV show, a famous TV presenter, and posted it on Instagram.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 26, 2026
Vinicius even commented on the post with a heart. pic.twitter.com/XpQ4kXjo5D
