Девушка Винисиуса поцеловала другого в эфире – реакция игрока удивила

Винисиус отреагировал одним символом

Девушка Винисиуса поцеловала другого в эфире – реакция игрока удивила
X. Вирджиния Фонсека и Винисиус

В соцсетях активно обсуждают видео с участием девушки звезды «Реала» Винисиуса ЖуниораВирджинии Фонсеки.

Во время телевизионного шоу популярная инфлюенсер поцеловала известного ведущего прямо в студии. Момент быстро разлетелся по сети и вызвал бурную реакцию фанатов.

Интересно, что сам Винисиус отреагировал на публикацию спокойно – бразилец оставил под видео комментарий с сердечком.

Напомним, что в последнее время игрок находится в центре внимания не только из-за выступлений за мадридский «Реал», но и из-за личной жизни.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид lifestyle девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
