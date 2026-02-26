Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
26 февраля 2026, 23:04
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом

Дарья Бондарь порадовала новым контентом

ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
Instagram. Дарья Бондарь

Журналистка «Шахтер-TV» и жена защитника «горняков» Валерия БондаряДарья Бондарь – опубликовала новую серию эффектных фото в Instagram.

На снимках Дарья позирует в светлом корсете на фоне минималистичного интерьера, а главным символом стал торт в форме сердца.

Образ получился нежным и элегантным, подчеркивающим ее естественную красоту.

Поклонники сразу засыпали Дарью комплиментами.

