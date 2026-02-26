Другие новости26 февраля 2026, 23:04 | Обновлено 26 февраля 2026, 23:08
1265
3
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом
Дарья Бондарь порадовала новым контентом
26 февраля 2026, 23:04 | Обновлено 26 февраля 2026, 23:08
1265
Журналистка «Шахтер-TV» и жена защитника «горняков» Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – опубликовала новую серию эффектных фото в Instagram.
На снимках Дарья позирует в светлом корсете на фоне минималистичного интерьера, а главным символом стал торт в форме сердца.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Образ получился нежным и элегантным, подчеркивающим ее естественную красоту.
Поклонники сразу засыпали Дарью комплиментами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2026, 21:40 2
В первом блоке матчей вечера дальше прошли Самсунспор, Риека, Целье
Футбол | 26 февраля 2026, 14:05 14
Иван Шарий не впечатлен игрой киевлян
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Футбол | 26.02.2026, 01:07
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Чекає редактора..
Скільки?
Популярные новости
25.02.2026, 08:11 3
25.02.2026, 06:23 7
25.02.2026, 23:39
26.02.2026, 09:23 12
25.02.2026, 04:02 9
25.02.2026, 00:55 80
25.02.2026, 01:12 10
25.02.2026, 14:27 39