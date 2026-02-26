ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым фотосетом

Журналистка «Шахтер-TV» и жена защитника «горняков» Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – опубликовала новую серию эффектных фото в Instagram.

На снимках Дарья позирует в светлом корсете на фоне минималистичного интерьера, а главным символом стал торт в форме сердца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Образ получился нежным и элегантным, подчеркивающим ее естественную красоту.

Поклонники сразу засыпали Дарью комплиментами.