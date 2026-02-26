Доминго МАРИН: «Чувствую себя так, будто знаю всех уже очень давно»

Ассистент главного тренера криворожского «Кривбасса» Патрика Вин Леувена Доминго Марин дал первое интервью на новой должности.

– Доминго, каково было ваше первое впечатление, когда вы приехали в Кривой Рог и на базу «Кривбасса»?

– Город довольно уютный и красивый. Что касается инфраструктуры, то в «Кривбассе» все на высоком уровне. Есть необходимые условия для плодотворной работы.

– Что вас больше всего удивило в команде за первые дни работы?

– Меня поразило стремление футболистов учиться и становиться лучше. Они тренируются с большой энергией и желанием достичь чего-то важного. Я уверен, у наших ребят все получится.

– Как вас принял тренерский штаб и игроки?

– Честно говоря, я чувствую себя так, как будто знаю всех уже очень давно. Меня приняли очень тепло. Здесь настоящая красно-белая семья, и я счастлив работать с этими людьми в одном клубе.

– В чем вы видите свою главную роль в тренерском штабе?

– Моя задача – помогать игрокам «Кривбасса» развиваться и расти, а также сделать так, чтобы они как можно быстрее поняли и адаптировались к философии главного тренера.

– Какой стиль футбола вам ближе всего и как он сочетается с философией «Кривбасса»?

– Одной из причин, по которой я решил приехать в ФК «Кривбасс», является то, что я знаю философию тренера Патрика ван Леувена и его методы работы, которые во многом совпадают с моими.

– Насколько для вас важна работа с молодыми игроками?

– Самое важное – видеть в глазах молодых футболистов, которые приходят в элитный футбол, желание прогрессировать и достичь успеха. И то, как они отблагодарят за это, очень наполняет меня, как тренера.

– Вы больше мотиватор или тактик?

– Можно сказать, что я 50/50: когда нужно работать над улучшением – мы работаем. Тренировка – это повторение и еще раз повторение, даже если что-то не получается. А в остальное время рабочего дня я стараюсь поддерживать и мотивировать игроков, помогать им физически и ментально.

– Есть ли у вас собственные «фишки» в подготовке к матчам?

– Конечно! Но я не буду об этом рассказывать, чтобы соперники не знали (улыбается).

– Какие цели вы ставите перед собой в «Кривбассе»?

– Хочу помочь команде прогрессировать и получить путевку в еврокубки.

– Что для вас будет показателем успешной работы в клубе?

– Организация и порядок, а также настрой всех в клубе расти и становиться с каждым днем сильнее.

– Что вы уже знаете об украинском футболе?

– УПЛ – очень конкурентная и требовательная лига, где нет легких соперников – каждый может наказать за ошибку.

– Успели ли вы познакомиться с городом Кривой Рог? Каковы первые впечатления?

– Честно говоря, за то короткое время, что я нахожусь в городе, мне пока не удалось многое увидеть. Большую часть дня мы проводим, работая на базе, поэтому после завершения думаю только об отдыхе и подготовке к следующему дню, чтобы вернуться с радостью и вдохновением. Если игроки имеют желание учиться и прогрессировать, мы, как тренеры, должны передавать им такое же стремление обучать.

– Самое сильное качество современного футболиста, по вашему мнению?

– Энергия и задор молодых игроков.

– Три слова, которыми вы можете описать ФК «Кривбасс».

– Амбиции, смелость, вдохновение.

Пресс-служба ФК «Кривбасс» Кривой Рог