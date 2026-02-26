Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 февраля 2026, 22:45 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:48
ФОТО. Как Криштиану Роналду построил империю и стал миллиардером

Бизнес-империя Роналду впечатляет...

ФОТО. Как Криштиану Роналду построил империю и стал миллиардером
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду продолжает активно развивать свою бизнес-империю.

Португальская суперзвезда инвестировала заработанные за карьеру средства в десятки проектов и закрепила за собой статус первого футбольного миллиардера. Недавно он стал совладельцем испанского клуба «Альмерия», купив 25% акций через компанию CR7 Sports Investments.

Помимо футбола, у Роналду огромный портфель активов. Он владеет сетью отелей Pestana CR7 в Мадейре, Лиссабоне, Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше и планирует выход на рынок Великобритании.

В сфере здоровья и фитнеса он развивает залы CR7 Crunch Fitness, клиники по лечению волос Insparya, бренд воды Ursu9 и инвестировал в компанию Bioniq, персонализирующую витамины по анализам крови. Также он выпускает оборудование для восстановления под брендом AvaCR7.

Роналду инвестирует и в спорт вне футбола – открыл клуб падела в Лиссабоне и стал акционером ММА-промоушена WOW FC.

Его модный бренд CR7 продает одежду, нижнее белье и парфюмерию. В 2025 году он запустил киностудию UR-Marv вместе с режиссером Мэттью Воном и вошел в число инвесторов португальской медиакомпании Confina Media.

В технологическом секторе он развивает фитнес-приложение Erakulis и инвестировал в Perplexity AI, Whoop и футбольную игру UFL.

Среди люксовых вложений – доля в компании Vista Alegre (фарфор и хрусталь) и инвестиции в маркетплейс часов Chrono24.

Отдельное направление – недвижимость. Роналду владеет элитными домами по всему миру, включая виллы на частном острове и в эксклюзивном курорте Nujuma в Красном море, который он назвал «близким к раю».

Источник: The Sun
