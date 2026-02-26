Роналду собирается покинуть Аль-Наср. Известно, где хочет играть
Португалец намерен присоединиться к участнику Лиги чемпионов
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен присоединиться к клубу-участнику Лиги чемпионов. Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, 41-летний футболист в следующем сезоне хочет вновь испытать свои силы в главном еврокубке.
В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ собирается подписать Роналду.
