26 февраля 2026, 22:51
Роналду собирается покинуть Аль-Наср. Известно, где хочет играть

Португалец намерен присоединиться к участнику Лиги чемпионов

26 февраля 2026, 22:51
Роналду собирается покинуть Аль-Наср. Известно, где хочет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен присоединиться к клубу-участнику Лиги чемпионов. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 41-летний футболист в следующем сезоне хочет вновь испытать свои силы в главном еврокубке.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ собирается подписать Роналду.

Криштиану Роналду трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
