Роналду собирается покинуть Аль-Наср. Известно, где хочет играть

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду намерен присоединиться к клубу-участнику Лиги чемпионов. Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 41-летний футболист в следующем сезоне хочет вновь испытать свои силы в главном еврокубке.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ собирается подписать Роналду.