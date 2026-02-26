Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Лига конференций
26 февраля 2026, 22:35
396
0

Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером

Торстен Финк считает испанскую команду сильнее

Getty Images/Global Images Ukraine. Торстен Финк

Немецкий тренер «Самсунспора» Торстен Финк прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги конференций и сравнил «Шахтер» и «Райо Вальекано»:

«Нас ждет сложный соперник. Кто бы это ни был, будет тяжело. Выход в 1/8 финала — это уже исторический успех. Конечно, мы хотим пройти как можно дальше, в футболе все возможно. «Шахтер» или «Райо»? По-моему, «Райо» может быть сильнее».

В 1/8 финала Лиги конференций «Самсунспору» предстоит встретиться либо с «Райо Вальекано», либо с донецким «Шахтером». В 1/16 финала представитель чемпионата Турции обыграл «Шкендию» с общим счетом 5:0.

Торстен Финк Лига конференций Райо Вальекано Шахтер Донецк Самсунспор
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
