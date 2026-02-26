ФОТО. Звезда Барселоны показал, какую игру выбрал для вечерного досуга

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает удивлять не только на футбольном поле, но и за его пределами.

18-летний вингер каталонцев опубликовал в сторис Instagram фото своего вечернего отдыха. На снимке видно большой экран с запущенной популярной игрой Fortnite – именно ее Ямаль выбрал для релакса после насыщенных тренировок и матчей.

Судя по кадру, молодой талант проводит свободное время за консолью, играя в Battle Royale-режиме вместе с друзьями онлайн. На фоне – панорама ночного города, а в комнате царит геймерская атмосфера.

Ямаль уже не впервые демонстрирует, что, несмотря на статус одного из самых перспективных футболистов Европы, остается обычным подростком со своими увлечениями. И если на поле он предпочитает дриблинг и скорость, то в свободное время выбирает виртуальные баталии в Fortnite.