Гранд готовит перестройку: могут попрощаться сразу с тремя игроками атаки
Изменения ожидаются в составе «Ювентуса»
«Ювентус» может внести серьезные изменения в состав команды Об этом сообщает НиколотСкира.
По информации источника, уже летом Турин могут покинуть Лои Опенда, Эдон Жегрова и Джонатан Дэвид. Также главный тренер «зебр» Лучано Спаллетти пригласил в команду х=центрального нападающего, полузащитника и защитника.
В Серии А «Ювентус» с 46 баллами идет на пятом месте, а из Лиги чемпионов команд вылетела, в 1/16 финала уступив «Галатасараю» по сумме двух встреч.
Ранее сообщалось о том, что Уэстон Маккенни продолжит выступать за «Ювентус».
