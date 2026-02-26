Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гранд готовит перестройку: могут попрощаться сразу с тремя игроками атаки
Испания
26 февраля 2026, 21:04 | Обновлено 26 февраля 2026, 21:05
Изменения ожидаются в составе «Ювентуса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

«Ювентус» может внести серьезные изменения в состав команды Об этом сообщает НиколотСкира.

По информации источника, уже летом Турин могут покинуть Лои Опенда, Эдон Жегрова и Джонатан Дэвид. Также главный тренер «зебр» Лучано Спаллетти пригласил в команду х=центрального нападающего, полузащитника и защитника.

В Серии А «Ювентус» с 46 баллами идет на пятом месте, а из Лиги чемпионов команд вылетела, в 1/16 финала уступив «Галатасараю» по сумме двух встреч.

Ранее сообщалось о том, что Уэстон Маккенни продолжит выступать за «Ювентус».

