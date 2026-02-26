Лига Европы26 февраля 2026, 20:43 | Обновлено 26 февраля 2026, 20:44
ВИДЕО. Как 39-летний Жиру отличился голом в Лиге Европы
Француз поразил ворота «Црвеной Звезды»
Французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру поразил ворота «Црвеной Звезды» в матче Лиги Европы.
Поединок проходит в Белграде на стадионе имени Райко Митича.
Первый поединок завершился минимально победой сербской команды.
На 4-й минуте матча 39-летний нападающий гостей отличился точным ударом по воротам «Црвеной Звезды», тем самым открыв счет.
