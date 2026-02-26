Известно, когда вынесут вердикт по отмененному матчу Александрия – Оболонь

Как стало известно Sport.ua, одним из вопросов повестки дня была судьба отмененного поединка 17 тура УПЛ между «Александрией» и «Оболонью» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Ника».

По имеющейся информации, члены КДК ознакомились с рапортами официальных лиц, заслушали выступления представителей киевской команды. Однако окончательное решение не было принято из-за неявки представителей «Александрии», которые сообщили, что продолжают собирать доказательную базу о форс-мажорном характере событий, который негативно сказался на подготовке стадиона к календарному поединку.

Ожидается, что все точки над «і» будут поставлены на следующем заседании КДК УАФ, которое состоится 5 марта.