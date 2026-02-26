Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 19:52
Известно, когда вынесут вердикт по отмененному матчу Александрия – Оболонь

Сегодня состоялось очередное заседание КГК УАФ

УПЛ

Как стало известно Sport.ua, одним из вопросов повестки дня была судьба отмененного поединка 17 тура УПЛ между «Александрией» и «Оболонью» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Ника».

По имеющейся информации, члены КДК ознакомились с рапортами официальных лиц, заслушали выступления представителей киевской команды. Однако окончательное решение не было принято из-за неявки представителей «Александрии», которые сообщили, что продолжают собирать доказательную базу о форс-мажорном характере событий, который негативно сказался на подготовке стадиона к календарному поединку.

Ожидается, что все точки над «і» будут поставлены на следующем заседании КДК УАФ, которое состоится 5 марта.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев КДК УАФ Александрия - Оболонь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Механік
На що надіються в Олександрії, які докази збирають, зелені ?
C.Пеклов
А де рішення по матчу М1925-Верес?
