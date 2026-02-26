Лига чемпионов26 февраля 2026, 19:52 |
2011
2
Расизм или нет? Престианни признался, как назвал Винисиуса
Аргентинец все таки использовал расистское оскорбление
26 февраля 2026, 19:52 |
2011
Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни признался своим сокомандникам, что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу. Об этом сообщает Correio da Manha.
По информации источника, 23-летний футболист сообщил своим товарищам по команде, что оскорбил бразильца на расовой почте в первом поединке 1/16 финала лиги чемпионов с «Реалом».
При этом Престианни привел своим партнерам аргументы в пользу того, что он не расист.
Ранее Джанлука Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал.
Та як би він ту мавпу не назвав - Вінісіус мавпа. Не чкркз колір шкіри, а через свою поведінку. Його назад на пальму посадити
Це як київські "білі сови"
