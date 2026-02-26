Расизм или нет? Престианни признался, как назвал Винисиуса

Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни признался своим сокомандникам, что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу. Об этом сообщает Correio da Manha.

По информации источника, 23-летний футболист сообщил своим товарищам по команде, что оскорбил бразильца на расовой почте в первом поединке 1/16 финала лиги чемпионов с «Реалом».

При этом Престианни привел своим партнерам аргументы в пользу того, что он не расист.

Ранее Джанлука Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал.