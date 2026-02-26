Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расизм или нет? Престианни признался, как назвал Винисиуса
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 19:52 |
2011
2

Аргентинец все таки использовал расистское оскорбление

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Престианни

Аргентинский вингер «Бенфики» Джанлука Престианни признался своим сокомандникам, что использовал расистское оскорбление по отношению к Винисиусу. Об этом сообщает Correio da Manha.

По информации источника, 23-летний футболист сообщил своим товарищам по команде, что оскорбил бразильца на расовой почте в первом поединке 1/16 финала лиги чемпионов с «Реалом».

При этом Престианни привел своим партнерам аргументы в пользу того, что он не расист.

Ранее Джанлука Престианни рассказал, как Винисиус его обозвал.

По теме:
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов
Мбаппе остался лучшим бомбардиром сезона Лиги чемпионов
Джанлука Престианни Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов Винисиус Жуниор скандал расизм
Даниил Кирияка Источник: Correio da Manhã
DaVinci
Та як би він ту мавпу не назвав - Вінісіус мавпа. Не чкркз колір шкіри, а через свою поведінку. Його назад на пальму посадити
Ответить
+2
MaximusOne
Це як київські "білі сови"
Ответить
+1
