Названы футболисты, способные спасти Реброва в сборной Украины

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук надеется, что связка Виктор Цыганков – Владислав Ванат станет ключевой в предстоящем матче Украина – Швеция.

«Наставнику команды Сергею Реброву придется творчески подходить к процессу, чтобы выйти из ситуации с кадровыми проблемами. Самая большая надежда, пожалуй, будет на связке Виктор Цыганков – Владислав Ванат. Они сейчас хорошо выглядят в Жироне», – сказал Федорчук.

Ранее сообщалось, что результат противостояния со шведами рассматривается руководством УАФ как ключевой критерий оценки работы тренерского штаба в этом квалификационном цикле. В случае неудачи Сергей Станиславович может досрочно покинуть сборную, а не дожидаться окончания контракта летом 2026 года.