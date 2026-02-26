Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
Франция
26 февраля 2026, 21:36 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:01
1437
1

«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции

Пьер Менес не верит, что украинец сможет заменить Маркиньоса

26 февраля 2026, 21:36 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:01
1437
1 Comments
«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес выразил уверенность, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не заменит капитана команды Маркиньоса в случае, если тот покинет клуб.

«Луис Энрике, возможно, постепенно готовит Маркиньоса к уходу. В любом случае, ему не хватает ритма, и это проблема. Было бы хорошо, если бы он играл чуть чаще в течение ближайших недель, чтобы вернуть себе энергию и агрессивность. Если же уход Маркиньоса все-таки состоится, то точно не Забарный займет его место», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Контракт 31-летнего бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он сыграл в составе парижского клуба 22 матча и забил два гола.

Ранее французский журналист Валид Ашершур рассказал, как Забарный помог россиянину Матвею Сафонову.

По теме:
УЕФА обнародовал команду недели Лиги чемпионов
«Это повлияет на потенциал». Эксперт – о проблемах сборной Украины
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Маркиньос Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26 февраля 2026, 06:23 25
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала

В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай

Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26 февраля 2026, 00:01 6
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику

Трубин вышел в стартовом составе, Судаков остался на скамейке запасных

19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Футбол | 26.02.2026, 21:43
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
19-летний поляк оформил хет-трик Фиорентине и подарил Ягеллонии овертаймы
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Посмотрим как говорится … не эксперт тем более .. 
Ответить
-1
Популярные новости
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 6
Олимпийские игры
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем