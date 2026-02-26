«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции
Пьер Менес не верит, что украинец сможет заменить Маркиньоса
Известный французский журналист Пьер Менес выразил уверенность, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не заменит капитана команды Маркиньоса в случае, если тот покинет клуб.
«Луис Энрике, возможно, постепенно готовит Маркиньоса к уходу. В любом случае, ему не хватает ритма, и это проблема. Было бы хорошо, если бы он играл чуть чаще в течение ближайших недель, чтобы вернуть себе энергию и агрессивность. Если же уход Маркиньоса все-таки состоится, то точно не Забарный займет его место», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Контракт 31-летнего бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он сыграл в составе парижского клуба 22 матча и забил два гола.
Ранее французский журналист Валид Ашершур рассказал, как Забарный помог россиянину Матвею Сафонову.
