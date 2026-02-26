«Этого точно не будет». Забарный услышал нелестные новости во Франции

Известный французский журналист Пьер Менес выразил уверенность, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный не заменит капитана команды Маркиньоса в случае, если тот покинет клуб.

«Луис Энрике, возможно, постепенно готовит Маркиньоса к уходу. В любом случае, ему не хватает ритма, и это проблема. Было бы хорошо, если бы он играл чуть чаще в течение ближайших недель, чтобы вернуть себе энергию и агрессивность. Если же уход Маркиньоса все-таки состоится, то точно не Забарный займет его место», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Контракт 31-летнего бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне он сыграл в составе парижского клуба 22 матча и забил два гола.

