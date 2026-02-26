Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае
Феликс переиграл Иржи Легечку и далее поборется против Медведева
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 8) выбил представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 24) в четвертьфинальном мачте турнира ATP 500 в Дубае.
Феликс вышел в 42-й полуфинал в карьере, переиграв Легечку в двух сетах за 1 час и 55 минут – 6:3, 7:6 (7:2).
На пути к полуфиналу лидер посева Феликс Оже-Альяссим одолел также Чжичжэнь Чжана из Китая и представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара.
В 1/2 финала ATP 500 в Дубае Феликс встретится с нейтральным Даниилом Медведевым (ATP 11), который одолел американца Дженсона Бруксби (АТР 49). Счет личных встреч – 7:2 в пользу Медведева.
26 февраля также состоятся еще два четвертьфинальных поединка в Дубае: Андрей Рублев – Артур Риндекрнеш, Якуб Меншик – Таллон Грикспор.
АТР 500 Дубай. Хард, 1/4 финала
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) [8] – Иржи Легечка (Чехия) [24] – 6:3, 7:6 (6:2)
- Даниил Медведев [3] – Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:1
