Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 8) выбил представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 24) в четвертьфинальном мачте турнира ATP 500 в Дубае.

Феликс вышел в 42-й полуфинал в карьере, переиграв Легечку в двух сетах за 1 час и 55 минут – 6:3, 7:6 (7:2).

На пути к полуфиналу лидер посева Феликс Оже-Альяссим одолел также Чжичжэнь Чжана из Китая и представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара.

В 1/2 финала ATP 500 в Дубае Феликс встретится с нейтральным Даниилом Медведевым (ATP 11), который одолел американца Дженсона Бруксби (АТР 49). Счет личных встреч – 7:2 в пользу Медведева.

26 февраля также состоятся еще два четвертьфинальных поединка в Дубае: Андрей Рублев – Артур Риндекрнеш, Якуб Меншик – Таллон Грикспор.

АТР 500 Дубай. Хард, 1/4 финала