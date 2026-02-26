Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае
26 февраля 2026, 17:11
Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае

Феликс переиграл Иржи Легечку и далее поборется против Медведева

Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (ATP 8) выбил представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 24) в четвертьфинальном мачте турнира ATP 500 в Дубае.

Феликс вышел в 42-й полуфинал в карьере, переиграв Легечку в двух сетах за 1 час и 55 минут – 6:3, 7:6 (7:2).

На пути к полуфиналу лидер посева Феликс Оже-Альяссим одолел также Чжичжэнь Чжана из Китая и представителя Франции Джованни Мпеши Перрикара.

В 1/2 финала ATP 500 в Дубае Феликс встретится с нейтральным Даниилом Медведевым (ATP 11), который одолел американца Дженсона Бруксби (АТР 49). Счет личных встреч – 7:2 в пользу Медведева.

26 февраля также состоятся еще два четвертьфинальных поединка в Дубае: Андрей Рублев – Артур Риндекрнеш, Якуб Меншик – Таллон Грикспор.

АТР 500 Дубай. Хард, 1/4 финала

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) [8] – Иржи Легечка (Чехия) [24] – 6:3, 7:6 (6:2)
  • Даниил Медведев [3] – Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:1

По теме:
26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание
Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника
Финалист пятисотника в Дохе снялся с Дубая. Известна причина
ATP Дубай Феликс Оже-Альяссим Иржи Легечка Даниил Медведев Дженсон Бруксби
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
