Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге
С какими соперниками предстоит встретиться Баварии до конца текущей кампании?
Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн имеет в своем активе 28 голов в текущем сезоне Бундеслиги, забитых в 23 турах.
Такое же количество забитых мячей за аналогичный период чемпионата имел Роберт Левандовски в сезоне 2020/21, в котором поляк установил бомбардирский рекорд чемпионата Германии – 41 гол.
В том сезоне в последних 11 турах польский нападающий отличился 13 голами, включая 3 хет-трика.
Для того, чтобы установить новый рекорд Бундеслиги, Гарри Кейну нужно в последних 11 турах забить 14 голов.
Напомним, с кем нужно будет сыграть «Баварии» в этих турах:
- 24-й тур – Боруссия Дортмунд
- 25-й тур – Боруссия Менхенгладбах
- 26-й тур – Байер
- 27-й тур – Унион Берлин
- 28-й тур – Фрайбург
- 29-й тур – Санкт-Паули
- 30-й тур – Штутгарт
- 31-й тур – Майнц
- 32-й тур – Гайденгайм
- 33-й тур – Вольфсбург
- 34-й тур – Кельн
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Помешал неподготовленный газон
Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд