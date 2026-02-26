Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн имеет в своем активе 28 голов в текущем сезоне Бундеслиги, забитых в 23 турах.

Такое же количество забитых мячей за аналогичный период чемпионата имел Роберт Левандовски в сезоне 2020/21, в котором поляк установил бомбардирский рекорд чемпионата Германии – 41 гол.

В том сезоне в последних 11 турах польский нападающий отличился 13 голами, включая 3 хет-трика.

Для того, чтобы установить новый рекорд Бундеслиги, Гарри Кейну нужно в последних 11 турах забить 14 голов.

Напомним, с кем нужно будет сыграть «Баварии» в этих турах: