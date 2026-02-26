Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге
Германия
26 февраля 2026, 16:24 |
95
0

Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге

С какими соперниками предстоит встретиться Баварии до конца текущей кампании?

26 февраля 2026, 16:24 |
95
0
Кейн сравнялся с графиком голов рекордного сезона Левандовски в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн имеет в своем активе 28 голов в текущем сезоне Бундеслиги, забитых в 23 турах.

Такое же количество забитых мячей за аналогичный период чемпионата имел Роберт Левандовски в сезоне 2020/21, в котором поляк установил бомбардирский рекорд чемпионата Германии – 41 гол.

В том сезоне в последних 11 турах польский нападающий отличился 13 голами, включая 3 хет-трика.

Для того, чтобы установить новый рекорд Бундеслиги, Гарри Кейну нужно в последних 11 турах забить 14 голов.

Напомним, с кем нужно будет сыграть «Баварии» в этих турах:

  • 24-й тур – Боруссия Дортмунд
  • 25-й тур – Боруссия Менхенгладбах
  • 26-й тур – Байер
  • 27-й тур – Унион Берлин
  • 28-й тур – Фрайбург
  • 29-й тур – Санкт-Паули
  • 30-й тур – Штутгарт
  • 31-й тур – Майнц
  • 32-й тур – Гайденгайм
  • 33-й тур – Вольфсбург
  • 34-й тур – Кельн
По теме:
Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед матчами 1/8 финала
Серлот – среди лучших игроков топ-5 лиг по количеству хет-триков
Новые Роббен и Рибери: как Диас и Олисе разрывают Бундеслигу
Гарри Кейн Роберт Левандовски Бавария чемпионат Германии по футболу статистика Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Футбол | 26 февраля 2026, 11:33 14
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля

Помешал неподготовленный газон

Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 25 февраля 2026, 21:49 9
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ

Самарджич реализовал пенальти и позволил «бергамаскам» одолеть «Боруссию» Дортмунд

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Футбол | 26.02.2026, 16:31
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с украинцем и легионером
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25.02.2026, 18:07
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Футбол | 26.02.2026, 00:01
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 9
Теннис
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 4
Футбол
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем