Украина. Первая лига
26 февраля 2026, 14:48 |
Забили шесть мячей. Буковина в контрольном матче разгромила ФК Вильхивцы

Поединок «Буковина» – «Вильхивцы» завершился со счетом 6:0

ФК Буковина

Украинские клубы Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В четверг, 26 февраля, «Буковина» провела товарищеский матч с клубом «Вильхивцы».

«Буковина» ушла на зимнюю паузу лидером Первой лиги. ФК «Вильхивцы» выступает во Второй лиге и занимает восьмое место в турнирной таблице группы А.

Разница в классе дала себя знать. «Буковина» легко обыграла соперника, забив шесть мячей.

Товарищеский матч. 26 февраля

«Буковина» (Черновцы) – ФК «Вильхивцы» – 6:0

Голы: Ильин, 26, Груша, 28, Тищенко, 55, 59, Витенчук, 66, Войтиховский, 69

