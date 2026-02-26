Забили шесть мячей. Буковина в контрольном матче разгромила ФК Вильхивцы
Поединок «Буковина» – «Вильхивцы» завершился со счетом 6:0
Украинские клубы Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В четверг, 26 февраля, «Буковина» провела товарищеский матч с клубом «Вильхивцы».
«Буковина» ушла на зимнюю паузу лидером Первой лиги. ФК «Вильхивцы» выступает во Второй лиге и занимает восьмое место в турнирной таблице группы А.
Разница в классе дала себя знать. «Буковина» легко обыграла соперника, забив шесть мячей.
Товарищеский матч. 26 февраля
«Буковина» (Черновцы) – ФК «Вильхивцы» – 6:0
Голы: Ильин, 26, Груша, 28, Тищенко, 55, 59, Витенчук, 66, Войтиховский, 69
Видеозапись матча
