В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
В четвертый раз в истории турнира в 1/8 финала сыграет лишь одна итальянская команда
В среду, 25 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Хозяева победили со счетом 4:1 и вырвали путевку в следующий раунд после поражения в первой игре – 0:2.
Из трех представителей Италии, участвовавших в 1/16 финала Лиги чемпионов, в следующую стадию прошла лишь одна команда – «Аталанта».
Страна могла остаться без представителя на этой стадии впервые с момента возобновления в турнире раунда 1/8 финала (сезон 2003/04).
«Наполи» вылетел еще на основном этапе, «Интер» дважды проиграл «Буде-Глимт», а «Ювентус» в раунде плей-офф пропустил дальше «Галатасарай».
В четвертый раз в истории турнира в 1/8 финала сыграет лишь одна итальянская команда: «Аталанта» (2025/26), «Интер» (2024/25), «Ювентус» (2014/15), «Милан» (2013/14).
В целом, для «бергамасков» это уже третий выход в 1/8 финала: 2019/20, 2020/21 и 2025/26.
Итальянские команды в 1/8 Лиги чемпионов:
- 2025/26 – Аталанта
- 2024/25 – Интер
- 2023/24 – Интер, Лацио, Наполи.
- 2022/23 – Интер, Милан, Наполи.
- 2021/22 – Ювентус, Интер
- 2020/21 – Ювентус, Аталанта, Лацио
- 2019/20 – Ювентус, Наполи, Аталанта
- 2018/19 – Рома, Ювентус
- 2017/18 – Рома, Ювентус
- 2016/17 – Наполи, Ювентус
- 2015/16 – Рома, Ювентус
- 2014/15 – Ювентус
- 2013/14 – Милан
- 2012/13 – Ювентус, Милан
- 2011/12 – Интер, Милан, Наполи
- 2010/11 – Милан, Рома, Интер
- 2009/10 – Милан, Интер, Фиорентина
- 2008/09 – Ювентус, Интер, Рома
- 2007/08 – Рома, Интер, Милан
- 2006/07 – Милан, Рома, Интер
- 2005/06 – Ювентус, Интер, Милан
- 2004/05 – Ювентус, Интер, Милан
- 2003/04 – Милан, Ювентус
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер киевлян рассказал, какими качествами должен обладать футболист
В следующий раунд пробились: Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай