В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов

В среду, 25 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Хозяева победили со счетом 4:1 и вырвали путевку в следующий раунд после поражения в первой игре – 0:2.

Из трех представителей Италии, участвовавших в 1/16 финала Лиги чемпионов, в следующую стадию прошла лишь одна команда – «Аталанта».

Страна могла остаться без представителя на этой стадии впервые с момента возобновления в турнире раунда 1/8 финала (сезон 2003/04).

«Наполи» вылетел еще на основном этапе, «Интер» дважды проиграл «Буде-Глимт», а «Ювентус» в раунде плей-офф пропустил дальше «Галатасарай».

В четвертый раз в истории турнира в 1/8 финала сыграет лишь одна итальянская команда: «Аталанта» (2025/26), «Интер» (2024/25), «Ювентус» (2014/15), «Милан» (2013/14).

В целом, для «бергамасков» это уже третий выход в 1/8 финала: 2019/20, 2020/21 и 2025/26.

Итальянские команды в 1/8 Лиги чемпионов: