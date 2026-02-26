Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 11:53 | Обновлено 26 февраля 2026, 12:04
В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов

В четвертый раз в истории турнира в 1/8 финала сыграет лишь одна итальянская команда

В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 25 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Хозяева победили со счетом 4:1 и вырвали путевку в следующий раунд после поражения в первой игре – 0:2.

Из трех представителей Италии, участвовавших в 1/16 финала Лиги чемпионов, в следующую стадию прошла лишь одна команда – «Аталанта».

Страна могла остаться без представителя на этой стадии впервые с момента возобновления в турнире раунда 1/8 финала (сезон 2003/04).

«Наполи» вылетел еще на основном этапе, «Интер» дважды проиграл «Буде-Глимт», а «Ювентус» в раунде плей-офф пропустил дальше «Галатасарай».

В четвертый раз в истории турнира в 1/8 финала сыграет лишь одна итальянская команда: «Аталанта» (2025/26), «Интер» (2024/25), «Ювентус» (2014/15), «Милан» (2013/14).

В целом, для «бергамасков» это уже третий выход в 1/8 финала: 2019/20, 2020/21 и 2025/26.

Итальянские команды в 1/8 Лиги чемпионов:

  • 2025/26 – Аталанта
  • 2024/25 – Интер
  • 2023/24 – Интер, Лацио, Наполи.
  • 2022/23 – Интер, Милан, Наполи.
  • 2021/22 – Ювентус, Интер
  • 2020/21 – Ювентус, Аталанта, Лацио
  • 2019/20 – Ювентус, Наполи, Аталанта
  • 2018/19 – Рома, Ювентус
  • 2017/18 – Рома, Ювентус
  • 2016/17 – Наполи, Ювентус
  • 2015/16 – Рома, Ювентус
  • 2014/15 – Ювентус
  • 2013/14 – Милан
  • 2012/13 – Ювентус, Милан
  • 2011/12 – Интер, Милан, Наполи
  • 2010/11 – Милан, Рома, Интер
  • 2009/10 – Милан, Интер, Фиорентина
  • 2008/09 – Ювентус, Интер, Рома
  • 2007/08 – Рома, Интер, Милан
  • 2006/07 – Милан, Рома, Интер
  • 2005/06 – Ювентус, Интер, Милан
  • 2004/05 – Ювентус, Интер, Милан
  • 2003/04 – Милан, Ювентус
По теме:
Защитник Ювентуса: «Удаление Келли кажется мне абсурдным»
Вспомнить всех. Команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ
КЬЕЛЛИНИ: «Есть разочарование и грусть, но также гордость за проделанное»
Лига чемпионов Аталанта Боруссия Дортмунд Интер Милан Ювентус Наполи статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
