Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание
ATP
26 февраля 2026, 11:45 |
51
0

26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание

Медведев – Бруксби, Оже-Альяссим – Легечка, Рублев – Риндеркнеш, Меншик – Грикспор

26 февраля 2026, 11:45 |
51
0
26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание
ATP. Артур Риндеркнеш

26 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дубае (ОАЭ) состоятся матчи 1/4 финала.

Днем ранее на пятисотнике состоялись поединки 1/8 финала. Лидер посева Феликс Оже-Альяссим в двух сета одолел Джованни Мпеши Перрикара.

Второй сеяный Александр Бублик вылетел от Таллона Грикспора. Следующим соперником нидерландца будет Якуб Меншик, который выбил Алексея Попырина.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стэн Вавринка не сумел пройти в четвертьфинал, уступив Даниилу Медведеву. Покинул пятисотник и обидчик Стефаноса Циципаса Уго Умбер – поражение Андрею Рублеву.

Вернувшийся после травмы Джек Дрейпер проиграл Артуру Риндеркнешу. А Дженсон Бруксби выбил «нейтрала» Карена Хачанова.

Все четыре четвертьфинальных матча в Дубае пройдут 26 числа. Старт игрового дня – в 12:00 по Киеву.

АТР 500 Дубай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим [1] – Джованни Мпеши Перрикар [Q] – 6:4, 6:4
Пабло Карреньо Буста [Q] – Иржи Легечка [8] – 6:7 (6:8), 4:6

Даниил Медведев [3] – Стэн Вавринка [WC] – 6:2, 6:3
Дженсон Бруксби – Карен Хачанов – 7:6 (8:6), 6:4

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [8] – Уго Умбер – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Артур Риндеркнеш – Джек Дрейпер [4] – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4

Якуб Меншик [6] – Алексей Попырин – 6:3, 6:2
Таллон Грикспор – Александр Бублик [2] – 6:3, 7:6 (7:4)

АТР 500 Дубай. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

14:00. Феликс Оже-Альяссим [1] – Иржи Легечка [8]
12:00. Даниил Медведев [3] – Дженсон Бруксби

Нижняя часть сетки

17:00. Андрей Рублев [8] – Артур Риндеркнеш
18:30. Якуб Меншик [6] – Таллон Грикспор

Видеообзор игрового дня

По теме:
Прошлогодний чемпион Дубая сразу же вылетел из пятисотника
Финалист пятисотника в Дохе снялся с Дубая. Известна причина
Отыграл три сетбола. Дрейпер в Дубае вернулся в Тур после травмы руки
ATP Дубай Феликс Оже-Альяссим Джованни Мпеши Перрикар Пабло Карреньо Буста Иржи Легечка Даниил Медведев Стэн Вавринка Дженсон Бруксби Карен Хачанов Андрей Рублев Уго Умбер Артур Риндеркнеш Джек Дрейпер Якуб Меншик Алексей Попырин Таллон Грикспор Александр Бублик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 15:22 4
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об уникальном рекорде «железного Джеймса»

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Футбол | 26 февраля 2026, 04:45 35
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»

Вацко удивлен состоянием поля стадиона Динамо

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Теннис | 25.02.2026, 23:45
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футбол | 25.02.2026, 17:44
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Футбол | 26.02.2026, 08:00
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
Захарова отреагировала на слова Гераскевича по поводу Бубки: «Лично я...»
25.02.2026, 08:39 5
Олимпийские игры
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 79
Футбол
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем