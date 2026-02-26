26 февраля состоятся матчи 1/4 финала ATP 500 в Дубае. Пары и расписание
Медведев – Бруксби, Оже-Альяссим – Легечка, Рублев – Риндеркнеш, Меншик – Грикспор
26 февраля на хардовом турнире АТР 500 в Дубае (ОАЭ) состоятся матчи 1/4 финала.
Днем ранее на пятисотнике состоялись поединки 1/8 финала. Лидер посева Феликс Оже-Альяссим в двух сета одолел Джованни Мпеши Перрикара.
Второй сеяный Александр Бублик вылетел от Таллона Грикспора. Следующим соперником нидерландца будет Якуб Меншик, который выбил Алексея Попырина.
Стэн Вавринка не сумел пройти в четвертьфинал, уступив Даниилу Медведеву. Покинул пятисотник и обидчик Стефаноса Циципаса Уго Умбер – поражение Андрею Рублеву.
Вернувшийся после травмы Джек Дрейпер проиграл Артуру Риндеркнешу. А Дженсон Бруксби выбил «нейтрала» Карена Хачанова.
Все четыре четвертьфинальных матча в Дубае пройдут 26 числа. Старт игрового дня – в 12:00 по Киеву.
АТР 500 Дубай. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [1] – Джованни Мпеши Перрикар [Q] – 6:4, 6:4
Пабло Карреньо Буста [Q] – Иржи Легечка [8] – 6:7 (6:8), 4:6
Даниил Медведев [3] – Стэн Вавринка [WC] – 6:2, 6:3
Дженсон Бруксби – Карен Хачанов – 7:6 (8:6), 6:4
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [8] – Уго Умбер – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Артур Риндеркнеш – Джек Дрейпер [4] – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4
Якуб Меншик [6] – Алексей Попырин – 6:3, 6:2
Таллон Грикспор – Александр Бублик [2] – 6:3, 7:6 (7:4)
АТР 500 Дубай. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
14:00.
12:00. Даниил Медведев [3] – Дженсон Бруксби
Нижняя часть сетки
17:00. Андрей Рублев [8] – Артур Риндеркнеш
18:30. Якуб Меншик [6] – Таллон Грикспор
Видеообзор игрового дня
