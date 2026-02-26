Бывший тренер Барсы Хави может возглавить одну из сборных-участниц ЧМ-2026

Бывший наставник «Барселоны» Хави попал в список претендентов на должность рулевого национальной сборной Марокко. Как сообщает издание Marca, испанский специалист может прийти на смену Валиду Реграги, хотя стадия официальных контактов между сторонами еще не наступила.

Согласно сведениям источника, вопрос о ротации в тренерском штабе возник на фоне неудовлетворительных итогов выступления марокканской сборной на домашнем Кубке африканских наций.

Предполагается, что Хави вряд ли возьмет на себя руководство коллективом непосредственно перед ЧМ-2026, поскольку времени для внедрения его игровой философии крайне мало. Испанец склоняется к обсуждению сотрудничества с прицелом на ЧМ-2030.

25 февраля поступила информация о намерении Валида Реграги покинуть свой пост. В 2022 году этот тренер привел Марокко к историческому достижению – выходу в полуфинал мирового первенства. Однако 18 января марокканцы проиграли Сенегалу в решающем матче Кубка африканских наций (0:1 в дополнительное время).