Украина. Первая лига
26 февраля 2026, 10:10 |
646
0

Известный украинский клуб столкнулся с финансовыми и кадровыми проблемами

Полтавская «Ворскла» не может заявить новых футболистов из-за трансферного бана

ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» продолжает бороться не только с финансовыми проблемами – из-за пятого трансферного бана представитель Первой лиги не может заявить новых футболистов:

По информации UA-Football, руководство клуба пытается сделать все возможное, чтобы избавиться от санкций, которые не позволяют усилиться перед возобновлением чемпионата:

«В «Ворскле» сейчас находится группа потенциальных новичков: это и молодые игроки из разных клубов, так и дуэт иностранцев из второлигового «Горняка-Спорт» – нигерийцы Ричмонд Чуквуэмека и Инносент Одог.

Исполняющий обязанности главного тренера Валерий Куценко проверяет их в тренировочном процессе и контрольных матчах», – сообщил источник.

Есть вероятность, что клубу придется рассчитывать только на тех игроков, которые находились в расположении команды осенью прошлого года. Это произойдет, если «Ворскле» не удастся снять последний бан, наложенный на три трансферных окна.

К финансовым и кадровым проблемам добавились трудности с подготовкой на сборах – контрольные матчи с перволиговой «Викторией» и второлиговым «Тростянцем» не состоялись. Причина – сложные погодные условия.

После 18 сыгранных туров «Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Валерий Куценко финансы трансферный бан
Николай Тытюк Источник: UA-Football
