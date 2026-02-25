Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Париж вышел вперед! Как Хвича поразил ворота Монако
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 23:36 |
ВИДЕО. Париж вышел вперед! Как Хвича поразил ворота Монако

Грузинский вингер отличился в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед в матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Монако».

Поединок принимает «Парк де Пренс» в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая встреча команд завершилась победой парижан со счетом 3:2.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.

На 66-й минуте вперед парижский клуб вывел Хвича Кварацхелия. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Париж вышел вперед! Как Хвича поразил ворота Монако

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
