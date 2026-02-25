Лига чемпионов25 февраля 2026, 23:36 |
ВИДЕО. Париж вышел вперед! Как Хвича поразил ворота Монако
Грузинский вингер отличился в матче Лиги чемпионов
Грузинский вингер Хвича Кварацхелия вывел «ПСЖ» вперед в матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Монако».
Поединок принимает «Парк де Пренс» в Париже.
Первая встреча команд завершилась победой парижан со счетом 3:2.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.
На 66-й минуте вперед парижский клуб вывел Хвича Кварацхелия. Счет на табло – 2:1.
❗️ ВИДЕО. Париж вышел вперед! Как Хвича поразил ворота Монако
