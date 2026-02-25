Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 23:27 |
167
0

ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако

Бразильский защитник поразил ворота монегасков

25 февраля 2026, 23:27 |
167
0
ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос сравнял счет в ответном матче 1/16 финала Лии чемпионов с «Монако».

Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.

На 58-й минует матча полузащитник гостей Ммамаду Кулибали получил красную карточку, а уже спустя две минуты счет сравнял капитан хозяев поля Маркиньос. 1:1 на табло «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако

По теме:
Ювентус вдесятером сделал 3:0 против Галатасарая и перевел матч в овертаймы
Забарный не сыграл. ПСЖ разошелся миром с Монако и вышел в 1/8 финала ЛЧ
ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Монако ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Илья Забарный ПСЖ - Монако Маркиньос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
Футбол | 25 февраля 2026, 22:25 1
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса
ФОТО. Звезда АПЛ установил сразу три рекорда Гиннесса

Джеймс Милнер уникален...

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 25 февраля 2026, 01:45 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома

Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25.02.2026, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 7
Теннис
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 7
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем