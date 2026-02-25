Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос сравнял счет в ответном матче 1/16 финала Лии чемпионов с «Монако».

Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.

На 58-й минует матча полузащитник гостей Ммамаду Кулибали получил красную карточку, а уже спустя две минуты счет сравнял капитан хозяев поля Маркиньос. 1:1 на табло «Парк де Пренс».

❗️ ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако