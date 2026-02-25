Лига чемпионов25 февраля 2026, 23:27 |
ВИДЕО. Маркиньос сравнял счет в матче ПСЖ – Монако
Бразильский защитник поразил ворота монегасков
25 февраля 2026, 23:27 |
Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос сравнял счет в ответном матче 1/16 финала Лии чемпионов с «Монако».
Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс».
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начал матча на скамье запасных.
На 58-й минует матча полузащитник гостей Ммамаду Кулибали получил красную карточку, а уже спустя две минуты счет сравнял капитан хозяев поля Маркиньос. 1:1 на табло «Парк де Пренс».
