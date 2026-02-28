Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лионель МЕССИ: «Я боялся им проиграть. Самый болезненный матч»
Чемпионат мира
Лионель МЕССИ: «Я боялся им проиграть. Самый болезненный матч»

Аргентинец – о матче с Мексикой

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный Лионель Месси признался, что матч против сборной Мексики на Чемпионате мира по футболу 2022 стал для Аргентины самым тяжелым.

«Если бы мы не выиграли – практически вылетали. Был страх проиграть Мексике и завершить турнир. После гола мы почувствовали облегчение – все снова зависело от нас.

Поражение от Саудовской Аравии повлияло психологически, но мы не сломались. У нас было много моментов, где могли упасть, однако команда осталась сильной.

Матч с Мексикой был решающим и самым болезненным для нас», – сказал Месси.

Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
