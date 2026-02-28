Лионель МЕССИ: «Я боялся им проиграть. Самый болезненный матч»

Легендарный Лионель Месси признался, что матч против сборной Мексики на Чемпионате мира по футболу 2022 стал для Аргентины самым тяжелым.

«Если бы мы не выиграли – практически вылетали. Был страх проиграть Мексике и завершить турнир. После гола мы почувствовали облегчение – все снова зависело от нас.

Поражение от Саудовской Аравии повлияло психологически, но мы не сломались. У нас было много моментов, где могли упасть, однако команда осталась сильной.

Матч с Мексикой был решающим и самым болезненным для нас», – сказал Месси.