Лионель МЕССИ: «Я боялся им проиграть. Самый болезненный матч»
Аргентинец – о матче с Мексикой
Легендарный Лионель Месси признался, что матч против сборной Мексики на Чемпионате мира по футболу 2022 стал для Аргентины самым тяжелым.
«Если бы мы не выиграли – практически вылетали. Был страх проиграть Мексике и завершить турнир. После гола мы почувствовали облегчение – все снова зависело от нас.
Поражение от Саудовской Аравии повлияло психологически, но мы не сломались. У нас было много моментов, где могли упасть, однако команда осталась сильной.
Матч с Мексикой был решающим и самым болезненным для нас», – сказал Месси.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерби Лондона, главный матч Бундеслиги, Рим против Турина, Фонсека против Марселя
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26