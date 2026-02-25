Лионель Месси получил невероятное предложение о продолжении карьеры

В 2014 году «Челси» был очень близок к подписанию Лионеля Месси во времена Жозе Моуринью на посту тренера. Английский клуб был готов заплатить за аргентинца €250 млн и активно убеждать его перейти в Премьер-лигу.

По данным источников, «Челси» контактировал с близкими Месси и его юристами, пытаясь обсудить возможный трансфер. Однако все сорвалось из-за особой привязанности футболиста к «Барселоне». Месси и его семья решили остаться в Каталонии и продолжить карьеру в родном клубе.

Роман Абрамович очень хотел подписать Месси и приложил все усилия для этого трансфера, однако сделка так и не состоялась.