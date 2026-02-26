Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт

Голкипер Тибо Куртуа остается ключевой фигурой «Реала» Мадрид, однако его будущее после завершения контракта может быть за пределами Испании.

33-летний бельгиец имеет соглашение до лета 2027 года и продолжает демонстрировать элитный уровень. В клубе довольны его формой и лидерскими качествами, однако, учитывая возраст, вопрос о продлении сотрудничества будет рассматриваться с учетом физического состояния вратаря в ближайшее время.

Если стороны не договорятся о новом контракте, Куртуа может покинуть Мадрид в качестве свободного агента. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называют Саудовскую Аравию, где опытному голкиперу предложили выгодный контракт в конце карьеры.