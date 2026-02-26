Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт
Испания
Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт

Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Неожиданные новости для Лунина. Вратарю предложили выгодный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер Тибо Куртуа остается ключевой фигурой «Реала» Мадрид, однако его будущее после завершения контракта может быть за пределами Испании.

33-летний бельгиец имеет соглашение до лета 2027 года и продолжает демонстрировать элитный уровень. В клубе довольны его формой и лидерскими качествами, однако, учитывая возраст, вопрос о продлении сотрудничества будет рассматриваться с учетом физического состояния вратаря в ближайшее время.

Если стороны не договорятся о новом контракте, Куртуа может покинуть Мадрид в качестве свободного агента. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры называют Саудовскую Аравию, где опытному голкиперу предложили выгодный контракт в конце карьеры.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
samird
"Продовжує демонструвати елітний рівень"? Оце так так. А як на мене, він в цьому сезоні дуже відчутно здав. Але Луніну це, на мій превеликий жаль, ніяк не допоможе. Його не бачать основним голкіпером. Якщо Куртуа піде, вони куплять іншого на позицію першого номера. Це очевидно.
zelc006
Оце так гопак! Якщо не брехня!
