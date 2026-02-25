Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба

Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней мог продолжить карьеру в «Александрии». Об этом сообщает теелграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги делал предложение по трансфер фулбека киевского клуба, но трансфер таки не состоялся.

В текущем сезоне на счету Сиднея 1 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» приняла важное решение после сорванного матча с «Оболонью» в УПЛ.