Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба
Серебряный призер УПЛ хотел подписать Сиднея
Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней мог продолжить карьеру в «Александрии». Об этом сообщает теелграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги делал предложение по трансфер фулбека киевского клуба, но трансфер таки не состоялся.
В текущем сезоне на счету Сиднея 1 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» приняла важное решение после сорванного матча с «Оболонью» в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист будет играть за «Колос»
Миланский гранд покинул турнир