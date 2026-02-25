Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 23:44 |
552
0

Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба

Серебряный призер УПЛ хотел подписать Сиднея

25 февраля 2026, 23:44 |
552
0
Александрия сделала предложение по легионеру киевского клуба
ФК Левый Берег. Сидней

Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней мог продолжить карьеру в «Александрии». Об этом сообщает теелграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги делал предложение по трансфер фулбека киевского клуба, но трансфер таки не состоялся.

В текущем сезоне на счету Сиднея 1 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» приняла важное решение после сорванного матча с «Оболонью» в УПЛ.

По теме:
Александр МАРТЫНЮК: «Принципиальности никакой нет»
Усиление для ЛНЗ? Пономарев заинтересован в услугах защитника Руха
Кащук может вернуться в Украину на правах аренды
Сидней Александрия Левый Берег Киев трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 09:59 20
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24 февраля 2026, 23:52 30
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ

Миланский гранд покинул турнир

Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Футбол | 25.02.2026, 18:02
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
Эксперт: «Динамо 20 млн потратило. Суркисы должны спросить – где деньги?»
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Футбол | 25.02.2026, 22:23
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 26
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 7
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
Шахтер получил предложение по нападающему. Ахметов принял решение
24.02.2026, 16:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем