Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Другие новости
25 февраля 2026, 19:29 |
41
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 февраля 2026, 19:29 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:45 Аталанта – Боруссия Д

Ggbet 2.25 – 3.89 – 3.18

21:00 Аль-Наджма – Аль-Наср

Ggbet 12.00 – 9.20 – 1.09

22:00 ПСЖ – Монако

Ggbet 1.29 – 6.85 – 10.90

22:00 Реал Мадрид – Бенфика

Ggbet 1.74 – 4.36 – 4.77

22:00 Ювентус – Галатасарай

Ggbet 1.53 – 5.32 – 5.79

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25 февраля 2026, 09:39 24
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение

Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Теннис | 24 февраля 2026, 22:02 6
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»

«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24.02.2026, 21:06
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпийские игры | 25.02.2026, 14:27
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
Олимпиада на Суспільному: профессионализм в сочетании с нарциссизмом
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.02.2026, 19:01
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
КРОУФОРД: «Этот боксер просто вытрет им пол, у чемпиона нет шансов»
23.02.2026, 22:16
Бокс
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 3
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 9
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем