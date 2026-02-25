Три легионера Зари не сыграют в ближайшем туре

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Зари» отсутствует полузащитник Петар Мичин, который после операции на колене решил восстанавливаться в Сербии.

По имеющейся информации, в лазарете также находятся еще два легионера из Хорватии – Яков Башич и Домагой Елавич, которые из-за повреждений не смогли принять участия в календарном поединке 17-го тура УПЛ с «Кудровкой».

Зато босниец Андрея Яньич уже отбыл дисквалификацию и сможет помочь в матче 18-го тура с «Кривбассом», который состоится 1 марта.

На данный момент в активе подопечных Виктора Скрипника 24 очка, и они занимают восьмое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что два клуба УПЛ получили разрешение перенести домашние матчи.