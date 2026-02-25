Куликов-Белка – Буковина – 0:4. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
«Буковина» разгромила клуб из Второй лиги
Украинские клубы Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В среду, 25 февраля, «Буковина» провела очередной контрольный матч.
«Буковина» открыла счет уже на 6-й минуте встречи. Иван Тищенко точным ударом завершил комбинацию своей команды.
Второй мяч влетел в ворота ФК «Куликов-Белка» на 66-й минуте. Евгений Подлепенец ударом с острого угла прошил голкипера.
В конце матча «Буковина» забила еще два мяча. Авторами голов стали Андрей Бусько и Богдан Бойчук.
Товарищеский матч. 25 февраля
«Куликов-Белка» – «Буковина» (Черновцы) – 0:4
Голы: Тищенко, 6, Подлепенец, 66, Бусько, 82, Бойчук, 89
Видео голов и обзор матча
