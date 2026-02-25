Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Куликов-Белка – Буковина – 0:4. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
25 февраля 2026, 17:27 | Обновлено 25 февраля 2026, 17:29
Куликов-Белка – Буковина – 0:4. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча

«Буковина» разгромила клуб из Второй лиги

Куликов-Белка – Буковина – 0:4. Победа на сборах. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

Украинские клубы Первой и Второй лиги продолжают готовиться к весенней части сезона. В среду, 25 февраля, «Буковина» провела очередной контрольный матч.

«Буковина» открыла счет уже на 6-й минуте встречи. Иван Тищенко точным ударом завершил комбинацию своей команды.

Второй мяч влетел в ворота ФК «Куликов-Белка» на 66-й минуте. Евгений Подлепенец ударом с острого угла прошил голкипера.

В конце матча «Буковина» забила еще два мяча. Авторами голов стали Андрей Бусько и Богдан Бойчук.

Товарищеский матч. 25 февраля

«Куликов-Белка» – «Буковина» (Черновцы) – 0:4

Голы: Тищенко, 6, Подлепенец, 66, Бусько, 82, Бойчук, 89

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
