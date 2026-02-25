Италия25 февраля 2026, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:30
Джанлуиджи БУФФОН: «В этом вратаре я вижу себя»
Итальянец высказался о Марко Карнесекки
Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о голкипере «Аталанты» Марко Карнесекки:
«Вижу в Марко себя: у него такая же дерзкая и уверенная манера поведения на поле и подход к игре», – заявил легендарный экс-футболист «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ».
В текущем сезоне на счету Марко Карнесекки 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 14 из которых стали сухими, пропустил 33 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее Буффон высказался о Криштиану Роналду.
