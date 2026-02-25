Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джанлуиджи БУФФОН: «В этом вратаре я вижу себя»
Италия
25 февраля 2026, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:30
1411
0

Джанлуиджи БУФФОН: «В этом вратаре я вижу себя»

Итальянец высказался о Марко Карнесекки

25 февраля 2026, 21:26 | Обновлено 25 февраля 2026, 21:30
1411
0
Джанлуиджи БУФФОН: «В этом вратаре я вижу себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Карнесекки

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о голкипере «Аталанты» Марко Карнесекки:

«Вижу в Марко себя: у него такая же дерзкая и уверенная манера поведения на поле и подход к игре», – заявил легендарный экс-футболист «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ».

В текущем сезоне на счету Марко Карнесекки 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 14 из которых стали сухими, пропустил 33 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Буффон высказался о Криштиану Роналду.

По теме:
Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Безумие в Италии. Гол Аталанты на 90+8 помог пробиться в 1/8 финала ЛЧ
Марко Карнесекки Джанлуиджи Буффон Аталанта
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 09:59 20
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ

Футболист будет играть за «Колос»

ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
Футбол | 25 февраля 2026, 21:53 0
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале

Хосе Луис Чилаверт против Тибо Куртуа

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Футбол | 25.02.2026, 16:24
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 24.02.2026, 23:52
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 35
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 26
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен величайший реванш в боксе. Первый бой поставил рекорд
23.02.2026, 23:32 8
Бокс
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем