Джанлуиджи БУФФОН: «В этом вратаре я вижу себя»

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о голкипере «Аталанты» Марко Карнесекки:

«Вижу в Марко себя: у него такая же дерзкая и уверенная манера поведения на поле и подход к игре», – заявил легендарный экс-футболист «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ».

В текущем сезоне на счету Марко Карнесекки 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 14 из которых стали сухими, пропустил 33 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Буффон высказался о Криштиану Роналду.