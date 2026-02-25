Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей ПАЛКИН: «Инфантино должно думать не о России, а об этом»
Украина. Премьер лига
Сергей ПАЛКИН: «Инфантино должно думать не о России, а об этом»

Генеральный директор «Шахтера» высказался о президенте ФИФА

ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин обратился с предложением к президенту ФИФА Джанни Инфантино после его скандального заявления о возвращении россиян в международный футбол:

«Я предлагаю Инфантино посетить Украину, чтобы воочию увидеть разрушения, а не делать подобные безответственные заявления на расстоянии. Реинтеграция России в то время, как Украина страдает от этой войны, – это предательство спортивного утверждения о единой семье.

Он должен думать не о возвращении России, а о том, как создать фонд, который будет финансировать восстановление спортивной инфраструктуры в Украине. Наш футбол находится в очень, очень критической ситуации. Инфантино должен думать об этом, а не о реинтеграции страны, которая начала полномасштабное вторжение в Украину и убивает наших людей, наших детей».

