Сергей ПАЛКИН: «Инфантино должно думать не о России, а об этом»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин обратился с предложением к президенту ФИФА Джанни Инфантино после его скандального заявления о возвращении россиян в международный футбол:

«Я предлагаю Инфантино посетить Украину, чтобы воочию увидеть разрушения, а не делать подобные безответственные заявления на расстоянии. Реинтеграция России в то время, как Украина страдает от этой войны, – это предательство спортивного утверждения о единой семье.

Он должен думать не о возвращении России, а о том, как создать фонд, который будет финансировать восстановление спортивной инфраструктуры в Украине. Наш футбол находится в очень, очень критической ситуации. Инфантино должен думать об этом, а не о реинтеграции страны, которая начала полномасштабное вторжение в Украину и убивает наших людей, наших детей».