Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 04:30 | Обновлено 27 февраля 2026, 06:58
Стало известно, какие новшества ввел в Динамо Игорь Костюк

Николай Михайленко рассказал, что изменилось в клубе

ФК Динамо. Николай Михайленко

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко рассказал об изменениях в команде после назначения Игоря Костюка главным тренером.

«Сейчас мы стали более агрессивными по сравнению с тем, как были до этого. Игорь Костюк требует от нас очень много бегать, прессинговать, даже если уже «все» и ты не можешь, но ты должен все равно ловить соперников на переходных фазах и включаться в быстрые атаки», – сказал Михайленко.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций, возможном вызове в сборную Украины и рассказал о целях команды во второй части сезона.

А, тобто до цього вас змушували на полі бути інертними повільними безагресивними дівчатками. От у чому проблема була виявляється😂
Перець
У Костюка все просто працюєш на полі старанно граєш,  це вам не Сашо 
Эгоист
Пафосные и потужные нововведения☝️
