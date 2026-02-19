«Это моя позиция». Полузащитник Динамо ждет вызова в сборную Украины

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился мнением о жеребьевке Лиги наций, возможном вызове в сборную Украины и рассказал о целях команды во второй части сезона.

– Как оцениваешь жеребьевку Лиги Наций для сборной?

– Соперники действительно хорошие, но со всеми можно играть.

– Ты ждешь вызов в сборную?

– Конечно, все к этому стремятся. Однако это не меняет принцип: нужно работать каждый день и на долгосрочную перспективу. Вызов в национальную команду означает, что ты его заслужил. Если нет – значит, нужно еще больше работать. Это моя позиция.

– Чуть больше месяца остается до матча против шведов. Это будет трудный матч для Украины?

– Конечно, каждый матч тяжелый. Сейчас все умеют играть в футбол и очень хорошо готовятся к матчам.

– Реально ли нам попасть на чемпионат мира?

– Думаю, что да, все в наших руках.

– Вторую часть чемпионата «Динамо» начинает на четвертом месте, отставая от лидеров на девять очков. Реально ли их догнать?

– Наша цель – выигрывать каждую игру. Если будем это делать, то будет и результат. В турнирную таблицу посмотрим в конце чемпионата, – подытожил Михайленко.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

В составе сборной Украины Михайленко провел две игры – в июне прошлого года выходил на поле против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1) в рамках товарищеского турнира.