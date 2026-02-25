Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нико КОВАЧ: «Играть на 0:0 – не вариант»
Лига чемпионов
Нико КОВАЧ: «Играть на 0:0 – не вариант»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от игры с «Аталантой»

УЕФА. Нико Ковач

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты»:

«У нас есть хорошие шансы. Мы должны играть в свою игру, как мы это делали в Дортмунде. Мы должны выложиться на полную и попытаться повторить положительные моменты первого матча. Мы не хотим просто удерживать результат; играть на 0:0 никогда не является вариантом. Если нам удастся забить гол в начале матча, это придаст нам уверенности».

Матч «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд состоится 25 февраля в 19:45 по Киеву. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Нико Ковача.

Боруссия Дортмунд Аталанта Лига чемпионов Нико Ковач пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
