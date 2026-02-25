Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гвардиола намерен возглавить сборную и выиграть ЧМ после ухода из Ман Сити
Англия
25 февраля 2026, 20:37
Гвардиола намерен возглавить сборную и выиграть ЧМ после ухода из Ман Сити

Испанский специалист доработает свой контракт и сменит клубный футбол на национальные команды

Гвардиола намерен возглавить сборную и выиграть ЧМ после ухода из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола определился с карьерными перспективами после ухода из Премьер-лиги. Об этом сообщил The Touchline.

По информации источника, 55-летний испанский специалист намерен завершить клубную карьеру и сосредоточится на работе с национальными сборными.

Гвардиола не имеет конкретных предпочтений, но его главное пожелание состоит в том, чтобы сборная была конкурентоспособная и имела шансы на победу на чемпионате мира.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» завоевали 18 трофеев, среди которых шесть побед в чемпионате Англии, а также титул Лиги чемпионов.

Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года – Пеп намерен отработать его полностью и лишь тогда принимать сборную.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Комментарии
