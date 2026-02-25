Гвардиола намерен возглавить сборную и выиграть ЧМ после ухода из Ман Сити
Испанский специалист доработает свой контракт и сменит клубный футбол на национальные команды
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола определился с карьерными перспективами после ухода из Премьер-лиги. Об этом сообщил The Touchline.
По информации источника, 55-летний испанский специалист намерен завершить клубную карьеру и сосредоточится на работе с национальными сборными.
Гвардиола не имеет конкретных предпочтений, но его главное пожелание состоит в том, чтобы сборная была конкурентоспособная и имела шансы на победу на чемпионате мира.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» завоевали 18 трофеев, среди которых шесть побед в чемпионате Англии, а также титул Лиги чемпионов.
Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года – Пеп намерен отработать его полностью и лишь тогда принимать сборную.
