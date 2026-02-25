Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»

Центральный полузащитник Динамо Николай Михайленко признал, что после удачного периода аренды в Александрии не верил, что сможет стать основным в киевской команде.

«Не буду скрывать – я не очень хотел возвращаться в Динамо. Футбол – это эмоции, и у меня были такие ощущения. Тут действительно большая конкуренция. И ты думаешь: блин, не будешь ты тут играть, а только начал быть основным».

«Но все же понимал, что это шаг вперед, что тут можно прогрессировать. Начал тут доказывать», – сказал Михайленко.

В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.