Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Динамо: «Не хотел возвращаться сюда. Тут большая конкуренция»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 16:05 | Обновлено 25 февраля 2026, 16:40
Михайленко признал, что не очень хотел снова быть в Динамо

ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Центральный полузащитник Динамо Николай Михайленко признал, что после удачного периода аренды в Александрии не верил, что сможет стать основным в киевской команде.

«Не буду скрывать – я не очень хотел возвращаться в Динамо. Футбол – это эмоции, и у меня были такие ощущения. Тут действительно большая конкуренция. И ты думаешь: блин, не будешь ты тут играть, а только начал быть основным».

«Но все же понимал, что это шаг вперед, что тут можно прогрессировать. Начал тут доказывать», – сказал Михайленко.

В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трендец
samird
Непоганий гравець. Але не більше. Він фактично посередній у всьому. І в цьому для мене проблема - немає жодної по-справжньому сильної якості. Той же Бражко гравець зовсім іншого потенціалу. Але там мозок треба вправляти, бо хлопчина явно думає про що завгодно, крім футболу. У Михапйленко з цим проблем немає. Але він обмежений рівнем здібностей.
Ответить
+3
Перець
та він   і  зараз не хоче грати  і інколи привозить
Ответить
+2
Dynamo1927
Не отдавайте в аренду только конкурентам этого игрока. Только в Европу разве что. 
Ответить
+1
TEM
ну дуже посередній гравець, він якраз і є втіленням всієї команди: блідої, без креативу, дуже сумую за тими часами, коли в Динамо були найкращі гравці України на будь-якій позиції,... колись були часи, коли Динамо залишало одного зі ста претендентів, а зараз беруть пачками, а толку немає....
Ответить
0
Khafre
як можна було навіть думати про таке
всі тільки і думають одягнути футболку динамо київ
Ответить
-1
